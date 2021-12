Quadient : Lancement d'une nouvelle version d'Inspire Flex

(CercleFinance.com) - Quadient annonce lancer la release 15 d'Inspire Flex, sa solution phare pour la gestion des communications clients (CCM) omnicanales, qui passe ainsi 'du statut de technologie CCM à celui d'une solution complète conçue pour améliorer la gestion de l'expérience client'.



'Inspire Flex R15 s'enrichit de plus de 300 améliorations significatives qui donnent encore plus les moyens à ses utilisateurs de toucher leurs clients où qu'ils soient, en tenant compte des préférences de canal de communication et d'outil de chacun', explique-t-il.



L'interface utilisateur d'Inspire Flex R15 a été rationalisée et modernisée, pour faciliter l'adoption par de nouveaux utilisateurs et l'analyse d'indicateurs commerciaux clés directement dans la cartographie du parcours client.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel