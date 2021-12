Quadient : Hausse organique de 7,2% du CA consolidé sur 9M

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient publie ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 752 ME sur les 9M 2021, en croissance organique de 7,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur le seul 3e trimestre, le CA s'établit à 248 ME, en recul organique de 0,3% par rapport au 3e trimestre 2020.



L'entreprise présente de bonnes performance dans toutes les solutions sur 9M 2021, aussi bien en Intelligent Communication Automation (+20,1%), que dans les Mail-Related Solutions (+17,6%) ou encore les Parcel Locker Solutions (+22,5%).



Toutefois, afin de prendre en compte les tensions actuelles sur la chaîne d'approvisionnement, Quadient vise désormais une croissance organique du CA autour de 4% pou 2021 (vs supérieure à 4% précédemment) et une croissance organique de l'EBIT courant de 5 à 6% (contre plus de 6% précédemment).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.