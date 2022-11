Quadient : Distingué parmi les éditeurs de logiciels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quadient annonce se classer à la cinquième place dans la catégorie des éditeurs horizontaux, et à la quinzième place du classement général, dans le Top 250 édition 2022 des éditeurs de logiciels français du cabinet de conseil EY et de l'organisation professionnelle Numeum.



La société poursuit la croissance de son activité logicielle, avec un chiffre d'affaires de 201 millions d'euros en 2021 et de 108 millions au premier semestre 2022, soutenu par une augmentation organique de 17% des revenus liés aux abonnements.



Quadient compte parmi ses clients des PME et des entreprises internationales, notamment Recocash et Michelin, et a noué des partenariats technologiques avec des leaders tels que Capgemeni, Infosys, Canon et Cognizant.



