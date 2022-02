Quadient : Consignes intelligentes pour Purolator au Canada

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que Purolator, l'un des principaux fournisseurs de solutions intégrées de fret, de colis et de logistique au Canada, a installé plus de 20 de ses consignes intelligentes Parcel Pending dans ses terminaux les plus fréquentés.



Le groupe français explique que ces nouveaux dispositifs font partie des investissements actuels de Purolator pour améliorer l'expérience de ses clients tout en faisant face à l'augmentation du volume de colis e-commerce.



Ces systèmes intelligents ont ainsi aidé Purolator à traverser la période très active des fêtes de fin d'année 2021, au cours de laquelle plus de 12.000 colis ont pu être protégés des intempéries et du vol. Il fallait environ 15 secondes aux clients pour récupérer leurs colis.



