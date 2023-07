Publicis groupe sa : Reléguant très loin son rival Omnicom, Publicis relève ses objectifs annuels

(BFM Bourse) - Le groupe publicitaire a enregistré une croissance en données comparables de 7,1% au deuxième trimestre, deux fois plus que son concurrent Omnicom. Publicis a relevé la totalité de ses objectifs pour l'exercice 2023.

Le marché redoutait que Publicis trébuche à son tour. Mercredi, le groupe publicitaire a dévissé de 2,8% en Bourse, pénalisé par une lecture croisée des résultats de son concurrent américain Omnicom. Ce dernier avait vu son action plonger de 10,4% à Wall Street, après la publication d'une activité décevante au deuxième trimestre.

Mais, bien au contraire, la société dirigée par Arthur Sadoun a parfaitement franchi l'obstacle. Publicis a ainsi dégagé une croissance en données comparables de 7,1% au deuxième trimestre.

"C'est mieux que prévu et plus du double d'Omnicom (+3,4%). Publicis bénéficie d'un mix d'activité plus important notamment avec Epsilon et Sapient", souligne un analyste anglo-saxon.

Ces deux sociétés à haute valeur technologique ont clairement renforcé le profil de Publicis dans des secteurs clefs liés aux numériques, améliorant ainsi sa proposition pour ses clients. Racheté en 2014, Sapient est la plateforme de transformation digitale de la société tandis qu'Epsilon, acquise en 2019, a renforcé le groupe dans l'analyse de données.

Des investissements qui portent leurs fruits

"Il a fallu intégrer ces sociétés, ce qui a été un peu dur au début mais cette étape était nécessaire, assez visionnaire et ils commencent à en tirer les fruits. Ils ont su faire les investissements quand cela était nécessaire", poursuit l'analyste anglo-saxon.

"Grâce à nos investissements dans Epsilon – au cœur de la création et des médias par la personnalisation à grande échelle - mais aussi dans Sapient et Marcel, nous sommes très bien positionnés pour préparer l’avenir et mener la transformation de notre secteur", a vanté Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis dans un communiqué.

"Il y a six ans, nous avons exprimé notre volonté de passer d'un partenaire de communication à un partenaire de transformation. Aujourd'hui nous avons fini cette migration et nous surperformons notre secteur", a-t-il ensuite déclaré aux analystes.

Sur l'ensemble du premier semestre, la croissance de Publicis s'élève également à 7,1% en données comparables pour un revenu net de 6,32 milliards d'euros. La marge opérationnelle est stable sur un an à 17,3% tandis que le bénéfice net progresse de 16% à 623 millions d'euros.

Une prime de valorisation qui se justifie

A la faveur de ce premier semestre supérieur à ses attentes, Publicis a décidé de relever ses objectifs pour l'année en cours. Le groupe attend désormais une croissance en données comparables de 5% pour 2023 contre une fourchette de 3% à 5% précédemment. La marge opérationnelle est, elle, prévue à près de 18% contre une fourchette de 17,5% à 18% auparavant. Le flux de trésorerie libre devrait lui atteindre "au moins" 1,6 milliard d'euros contre environ 1,6 milliard d'euros, auparavant.

A la Bourse de Paris, l'action Publicis rebondit et s'adjuge 4% vers 10h30, signant de loin la plus forte progression du CAC 40. "Cette publication contient beaucoup d'éléments pour plaire et au vu de la croissance de la société, une prime se justifie de plus en plus par rapport à ses concurrents en terme de multiples de valorisation", apprécie l'analyste anglo-saxon précédemment cité.

Cité par l'AFP, Arthur Sadoun a par ailleurs coupé court aux spéculations d'un éventuel intérêt de Vincent Bolloré qui pourrait rapprocher Publicis de Vivendi et Havas. Un article récent de Challenges avait quelque peu relancé ce vieux serpent de mer d'un rapprochement entre les deux sociétés, qui n'a toutefois jamais donné de signes très concrets. "L'indépendance est dans notre ADN", a fait valoir le patron de Publicis.

Le dirigeant s'est également efforcé de démontrer devant les analystes combien l'intelligence artificielle – sujet qui avec l'émergence de ChatGPT est devenu la grande thématique des marchés financiers cette année – se situait au cœur du réacteur de Publicis. Il a notamment donné comme exemple la puissance d'Epsilon dont les données se rafraîchissent toutes les cinq minutes, permettant d'offrir la meilleure personnalisation possible à ses clients.

