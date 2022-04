Publicis groupe sa : AlphaValue relève légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé mardi un léger relèvement de son objectif de cours sur Publicis, qu'il porte à 68 euros contre 67,8 euros précédemment.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien rappelle que le groupe français a signé 'un très bon début d'année' et qu'il se montre confiant dans la réalisation d'une croissance en haut de la fourchette pour 2022 (+5%) en dépit d'un environnement toujours très incertain.



'Dans l'hypothèse d'une détérioration de la situation économique, nous pensons que les annonceurs seraient enclins à préserver leurs ventes et donc à maintenir leurs dépenses publicitaires (2022) avant de se montrer plus sélectifs dans leurs choix (2023)', poursuit-il.



AlphaValue - qui maintient son conseil 'accumuler' - note que le titre Publicis a surperformé le secteur de la publicité cette année, avec un repli limité à 2% depuis le 1er janvier contre une baisse de 9% pour l'ensemble du secteur.



