Publicis groupe sa : Achète CitrusAd, spécialiste du e-marketing

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce aujourd'hui l'acquisition de CitrusAd, une plateforme technologique (SaaS) australienne qui optimise les performances marketing des marques directement sur les sites e-commerce.



Avec plus de 50% de ses activités aux États-Unis, CitrusAd est présent dans 22 pays, 6 secteurs d'activité et apporte sa technologie à plus de 70 distributeurs mondiaux.



Alors que les ventes en ligne de produits de grande consommation devraient doubler en 2023 par rapport à 2019, 'le retail media va devenir l'un des principaux canaux des dépenses médias des marques de grande consommation dans les prochaines années', estime Publicis.



Selon Publicis, cette acquisition apportera trois avantages concurrentiels décisifs à ses clients pour leurs activités e-commerce, aussi bien en matière de croissance que de connaissance des consommateurs et de transparence de la performance.



'Cette acquisition donnera également un avantage concurrentiel décisif à Publicis, dans un secteur qui, d'ici 2025, devrait dépasser les investissements médias dans la télévision traditionnelle', conclut Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe.



