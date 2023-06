Prodways group : Vers une distribution d'actions par Exail

(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce que son AG mixte du 15 juin a décidé une distribution en nature d'actions Prodways Group cotées sur Euronext Paris à concurrence d'une action Prodways pour six actions Exail détenues.



Sur la base du cours actuel, le groupe industriel confirme la distribution de 3.050.210 actions Prodways. Cette distribution en nature sera mise en paiement le 23 juin et le coupon sera détaché le 21 juin.



La distribution en nature bénéficiera à tous les actionnaires d'Exail Technologies dont les actions auront fait l'objet d'une inscription en compte à leur nom à la date d'arrêté des positions prévue le 22 juin.



