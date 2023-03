Prodways group : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre', Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 3,20 à trois euros, après une publication d'où ressort que 'Prodways a fait le choix de 'sacrifier' quelques points de marges à court terme pour assurer une croissance organique durable'.



Si ce 'push commercial et aussi technologique' lui semble assez opportun, l'analyste pense que 'les objectifs 2028 présentent finalement peu de surprises et ne devraient pas générer d'enthousiasme particulier'.



'Les fondamentaux restent solides (revenus récurrents, rentabilité bien supérieure à la moyenne sectorielle, bilan sain) mais sont reflétés dans la valorisation (11,9 fois pour le ratio VE/EBITDA 2023, soit une légère décote par rapport aux pairs)', poursuit-il.



