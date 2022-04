Procter gamble : Initiative Guar durable avec Solvay

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce s'associer à P&G Beauty dans son initiative Guar durable (IGD) lancée en 2015, pour développer une production durable de guar à grande échelle à Bikaner au Rajasthan, l'un des plus importants producteurs de guar en Inde.



'L'implication de P&G Beauty permettra d'accélérer la croissance pérenne du guar à grande échelle, d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs et d'encourager l'émancipation d'un plus grand nombre d'agricultrices en Inde', explique le chimiste belge.



Avec ses polymères Jaguar dérivés du guar, Solvay permet aux formulateurs de produits de soins capillaires et dermatologiques de disposer d'une gamme complète d'agents de conditionnement, d'adoucissement, de gélification, de drainage et de texture.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.