Prismaflex intl : Des résultats annuels fraîchement accueillis

(CercleFinance.com) - L'action Prismaflex perd plus de 3% mardi à la Bourse de Paris, signant l'une des baisses les plus notables de la place après la publication de résultats annuels en recul du fait de la crise du Covid.



Le fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur numérique 'grand format' a fait état hier soir d'un recul présenté comme 'limité' de son activité sur son exercice 2020-2021, clos fin mars.



Son chiffre d'affaires annuel ressort néanmoins en baisse de 13,8% en données proforma (-22,5% en données publiés) dans un climat économique dégradé par la crise sanitaire.



Le groupe précise néanmoins avoir constaté une reprise de la croissance au 4ème trimestre (+12,2% proforma).



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, son EBITDA courant proforma ressort positif, à hauteur de de 1,1 millions d'euros (+800.00 euros en données publiées) sous l'effet d'une gestion 'rigoureuse' des charges et des mesures d'accompagnement.



Pour son nouvel exercice, qui a débuté en avril, Prismaflex dit s'être fixé comme objectif de renouer avec une croissance 'significative' et 'rentable'.



