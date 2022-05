Prismaflex intl : Le spécialiste des panneaux d'affichage Prismaflex renoue avec une forte croissance annuelle

(BFM Bourse) - Spécialiste lyonnais de la fabrication de panneaux d’affichage, Prismaflex fait part d'un net rebond de son activité sur l'ensemble de son exercice 2021-2022, toujours tirée par une demande soutenue pour son expertise en impression numérique grand format. Malgré les fortes tensions inflationnistes, le groupe confirme son retour à une rentabilité opérationnelle positive sur l’exercice.

Prismaflex International retrouve le chemin d'une forte croissance. À l'issue de son exercice 2020-2021 clos fin mars, le spécialiste lyonnais des panneaux d'affichage avait connu un recul de son chiffre d'affaires de 22% à 39,69 millions d'euros, dans un climat économique dégradé par la crise sanitaire. Le groupe s'était fixé alors comme objectif de renouer avec une croissance "significative" et "rentable". Prismaflex a apporté un premier élément de réponse mardi soir avec la publication de ses ventes pour son exercice 2021-2022 (clos fin mars). Pour le volet "rentabilité", il faudra attendre la publication des résultats annuels le 20 juin après-Bourse.

Sur son dernier trimestre de son exercice décalé 2021-2022, Prismaflex International a réalisé un chiffre d’affaires de 13,7 millions d'euros, en hausse de 39,5% à données publiées. À devises constantes, la progression est tout aussi dynamique à +37,8%. Ce niveau d'activité porte le chiffre d’affaires annuel à 48,9 millions d'euros, soit une croissance de 29% à données comparables, "qui démontre la capacité du groupe à retrouver un bon niveau d’activité dès que le contexte économique se normalise", peut-on lire dans le communiqué de la société publié mardi soir.

En Bourse, cette publication est saluée par un gain de 3,53% pour le titre Prismaflex vers 11h00, à 9,68 euros. Depuis le 1er janvier, le titre affiche une performance positive de 2,98% malgré le net repli des marchés.

Un chiffre d'affaires annuel "record" dans le "Print"

Dans le détail, l’activité "Print" reste bien orientée avec un chiffre d’affaires annuel "record" de 34,8 millions d'euros, en forte progression de 40,2% par rapport à l’exercice 2020-2021 et de 8,0% par rapport à 2019-2020. La croissance de l'activité de cette division a été portée par une forte demande "tout au long de l’exercice en particulier sur l’impression" qui affiche un chiffre d’affaires annuel en hausse de 43% à 28,1 millions d'euros.

Les ventes de l'activité "Hardware" (panneaux LED Prismatronic, panneaux déroulants, etc.), s'inscrivent en forte hausse de 71,7% à 4,8 millions d'euros, le groupe expliquant commencer "à recueillir les fruits de sa dynamique commerciale". Prismaflex signale toutefois un recul de 22% des ventes de panneaux LED à 6,7 millions d'euros sur l’exercice, "malgré une nette amélioration au 4ème trimestre sous l’effet du début des livraisons de contrats de taille importante, en Allemagne par exemple." La croissance a également été portée en 2021-2022 "par le fort rebond des activités traditionnelles (panneaux d'affichage, mobilier urbain etc.), notamment les panneaux d’affichage statiques, qui avaient été fortement impactées par la crise sanitaire" ajoute Prismaflex.

Des prises de commandes "bien orientées"

Prismaflex précise avoir observé une bonne orientation des prises de commandes au 4ème trimestre 2021-2022 dans ses deux divisions "Print" et "Hardware." Prismaflex a notamment renforcé son partenariat avec "un grand afficheur français par la signature d’un nouveau contrat pluriannuel d’impression." L’activité Hardware dispose toujours d’un carnet de commandes solide de 10,3 millions d'euros, soutenu par le gain depuis le début de l’année 2022 de nouveaux contrats, aussi bien sur les écrans LED (nouvelles commandes de Clear Channel en Amérique Latine et d’un grand afficheur allemand) que sur les produits analogiques (caissons rétro-éclairés pour un acteur français de la grande distribution).

Le retour à la croissance constaté au 4ème trimestre 2021-2022 "devrait ainsi se confirmer sur les prochains trimestres, avec notamment la poursuite des livraisons des contrats internationaux." Le carnet de commandes du groupe a continué de progresser et atteint désormais un niveau "élevé" de 17,2 millions d'euros au 31 mars 2022 après 11,5 millions d'euros il y a un an.

Des fortes tensions inflationnistes

Prismaflex a dû composer avec de fortes tensions inflationnistes sur les coûts d’approvisionnements (matières premières, emballages et fret) sur son second semestre 2021-2022 et ajoute qu'elles n'ont pu "être répercutées en totalité sur les prix de vente". Le groupe prévient que sa "marge opérationnelle du second semestre sera inférieure à celle du premier semestre." Il confirme toutefois son retour à une rentabilité opérationnelle positive sur l’exercice comme visé initialement. Prismafex "s’attache notamment à répercuter dans la mesure du possible l’inflation des coûts de production sur les prix de vente et à maitriser ses délais de livraison."

La société précise n’être pas directement impactée par le conflit géopolitique russo-ukrainien, ne réalisant qu’un chiffre d’affaires très marginal dans cette zone. Le groupe indique toutefois rester "vigilant sur les conséquences indirectes du conflit, en particulier sur l’évolution des coûts des approvisionnements et de l’énergie dans les mois à venir. " En guise de perspectives pour l'exercice qui vient de débuter, Groupe Prismaflex se fixe comme objectif de poursuivre sa croissance en 2022-2023.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse