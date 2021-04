Precia : Le pro du pesage Precia se diversifie dans les logiciels industriels

(BFM Bourse) - Le rachat d'un spécialiste des logiciels destinés à l'industrie fait bondir l'action Precia.

Acteur mondial du pesage, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions allant de la balance de supermarché jusqu'aux dispositifs permettant de peser des chargements de plusieurs dizaines de tonnes, le groupe familial Precia Molen voit son cours de Bourse s'apprécier dans la perspective du rachat de Creative IT, un spécialiste des logiciels destinés à l'industrie.

Après avoir déjà gagné 4,35% à la veille du week-end de Pâques, le cours enregistre une accélération supplémentaire de 8,33% à 260 euros vers 14H15 mardi.

Le discret groupe ardéchois a fait part mercredi dernier après Bourse de l'entrée en négociations exclusives pour en vue de racheter la société française Creative IT, éditeur et intégrateur de Qubes, un logiciel de Manufacturing Execution System, ou MES. Ce type de solution vise à apporter aux industriels une nouvelle façon de gérer les informations de la chaîne de production, plus facile à améliorer et à faire évoluer que les outils traditionnels, via une modélisation graphique des processus permettant de définir l’ensemble du traitement des données dans l’usine, afin d’adapter facilement le système d’information aux nouveaux objectifs ou à de nouvelles contraintes.

500 sites industriels équipés

Pas moins de 500 sites industriels utilisent la solution MES développée par Creative IT en France, en Europe et dans le monde entier. Créée en 1998, la société établie à Lyon compte une quarantaine de salariés pour un chiffre d’affaires de 3,2 millions d'euros en 2020 et est rentable.

Cette opération, dont le prix envisagé n'a pas été précisé à ce stade, permettra à Precia Molen de se positionner sur le marché en forte croissance de l‘édition et de l’intégration de logiciels MES, complétant son offre de produits et de services récurrents avec une troisième activité de valorisation des données auprès de sa clientèle industrielle en France et à l’international.

Le groupe devrait en dire plus au sujet de l'acquisition de Creative IT à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, qui auront lieu dans la foulée de l'arrêté des comptes prévu jeudi 8 avril.

