Poxel : Une trésorerie de à 36,9 millions d'euros fin juin

(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé jeudi que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 36,9 millions d'euros (43,9 millions de dollars) à la fin du premier semestre.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique lyonnaise rappelle qu'elle doit encore recevoir un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens (environ 13,2 millions d'euros) de la part de Sumitomo Dainippon Pharma au troisième trimestre lié à l'approbation de Twyneeg, un traitement contre le diabète dont le lancement au Japon est prévu en 2021.



Dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH), le recrutement des patients de son essai de phase II devrait se terminer au troisième trimestre, avec des résultats attendus au troisième trimestre 2022.



Le titre progressait de 1,5% jeudi à la Bourse de Paris suite à ces annonces.



