Poxel : Un traitement obtient le statut Fast Track de la FDA

(CercleFinance.com) - Poxel annonce que laFood and Drug Administration(FDA) des États-Unis a accordé la désignation 'Fast Track ' (FTD) au PXL770 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN).



Le PXL770 est un nouvel activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), pour lequel l'initiation d'une étude clinique de phase IIa de preuve de concept (POC) est prévue en milieu d'année, sous réserve de financements additionnels.



Selon Thomas Kuhn, directeur général de Poxel, 'le statut 'Fast Track' pourrait permettre d'accélérer considérablement le délai d'approbation du PXL770 dans l'ALD.'



'Nous travaillons déjà sur les prochaines étapes, et notamment la préparation de nos deux études cliniques de Phase 2a que nous prévoyons d'initier en milieu d'année avec des résultats attendus début 2023 ', a-t-il ajouté.



