Poxel : Résultats précliniques positifs dans la NASH

(CercleFinance.com) - Poxel annonce de nouveaux résultats précliniques pour le PXL770, candidat le plus avancé issu de sa plateforme AMPK, évalué dans un modèle de NASH chez le rongeur en association avec d'autres composés clés en cours de développement.



'Les résultats confirment que le PXL770 pourrait devenir un nouveau traitement de la NASH et apporter des bénéfices complémentaires en association avec d'autres traitements possédant des mécanismes d'action différents', affirme-t-elle.



La société biopharmaceutique prévoit de poursuivre l'évaluation de sa plateforme AMPK afin de développer et d'élargir son portefeuille produits à d'autres maladies métaboliques chroniques et rares.



