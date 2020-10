Poxel : Résultats positifs pour le traitement de la Nash

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poxel annonce aujourd'hui les premiers résultats positifs de l'étude de phase IIa STAMP-NAFLD évaluant le PXL770 dans le cadre de la recherche contre la stéatopatite non alcoolique (NASH), une maladie mal connue caractérisée par une accumulation de lipides dans le foie, provoquant une inflammation et une fibrose.



Après 12 semaines de traitement, le critère principal d'efficacité de l'étude a été atteint avec une diminution relative moyenne statistiquement significative de 18% de la teneur en graisse du foie mesurée.



De plus, ' le PXL770 a été observé comme étant sûr et bien toléré ', ajoute Poxel qui prévoit de présenter l'ensemble de ses résultats lors d'un prochain congrès scientifique.





