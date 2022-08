Poxel : Résultats positifs d'une étude dans la NASH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poxel a fait état mardi de résultats positifs dans le cadre de son étude de phase II sur le PXL065 dans la NASH, une maladie du foie pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun traitement.



La société biopharmaceutique indique que l'essai a atteint son critère principal d'évaluation en termes d'efficacité, puisqu'après 36 semaines de traitement, les patients présentaient une amélioration statistiquement significative du taux de masse grasse dans le foie, et ce pour toutes les doses de PXL065.



L'entreprise estime que les effets positifs sur la réduction du taux de masse grasse dans le foie sont 'rassurants' et ajoute que les résultats histologiques, attendus en septembre, devraient permettre de définir les prochaines étapes de développement de sa molécule.



'Le PXL065 pourrait faire l'objet d'un programme pivot de phase III dans la NASH, pour laquelle il n'existe pas de traitement à ce jour, ce qui représente une opportunité de marché significative', a déclaré Thomas Kuhn, le directeur général.



Suite à ces annonces, l'action Poxel grimpait de 6,9% en fin de matinée à la Bourse de Paris, dans un marché parisien lui-même en baisse de 1%.



