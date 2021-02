Poxel : Résolution de l'arbitrage avec Merck Serono

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poxel gagne plus de 1% après avoir fait part de la résolution de son arbitrage avec Merck Serono, le tribunal arbitral ayant rejeté la majorité des demandes de ce dernier et 'confirmé ainsi en grande partie la position' de la société biopharmaceutique française.



En vertu de la décision arbitrale, Poxel paiera un montant d'environ 1,8 million d'euros (hors intérêts et une partie des frais juridiques d'arbitrage) à Merck Serono. La décision du tribunal est définitive, et la procédure est désormais close.



'Le résultat n'affecte en rien notre accord avec Merck Serono et nous restons concentrés sur le développement de notre pipeline de traitements contre les maladies métaboliques', a commenté son directeur général Thomas Kuhn.



