Poxel : Premier lancement commercial au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Poxel (+2,8%) gagne du terrain vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du lancement au Japon de Twymeeg, un traitement du diabète de type 2 qu'il a largement contribué à développer.



Dans un communiqué, le laboratoire biopharmaceutique indique que son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma a prévu de commercialiser le médicament à compter du 16 septembre.



Twymeeg, qui sera administré sous la forme de comprimés de 500 mg, devient ainsi le premier produit de Poxel à être commercialisé et le Japon le premier pays à l'approuver.



Pour mémoire, Poxel a déjà reçu un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens (13,2 millions d'euros) de la part de Sumitomo Dainippon Pharma au titre de l'approbation du produit par les autorités japonaises.



Au-delà du Japon, l'accord conclu entre les deux groupes englobe également la Chine, la Corée du Sud, Taïwan ainsi que neuf autres pays d'Asie du Sud Est.



Poxel s'est désormais lancé dans la recherche d'un partenaire qui pourrait l'épauler dans le lancement d'une étude de phase III en Europe et aux Etats-Unis, le marché le plus important dans le domaine du diabète.



Par ailleurs, la biotech développe différentes molécules dans le domaine très stratégique de la NASH, une autre maladie métabolique que les spécialistes jugent relativement proche du diabète de tupe 2.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.