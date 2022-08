Poxel : Oddo salue des résultats d'étude positifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours 6,7 euros sur Poxel, après l'annonce par la société biopharmaceutique de premiers résultats confirmant l'intérêt du développement du PXL065 dans la NASH (stéatohépatite non-alcoolique).



'L'étude a atteint une diminution moyenne statistiquement significative du taux de masse grasse observé dans le foie par rapport au placebo après 36 semaines de traitement', note ainsi l'analyste, qui pointe aussi des données histologiques attendues en septembre.



Selon lui, celles-ci 'revêtent une double importance dans la mesure où elles permettront à la fois de donner plus de visibilité quant au profil d'efficacité de la molécule et de dessiner la suite de la stratégie de développement dans la NASH et l'adrénomyéloneuropathie'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.