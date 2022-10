Poxel : ODD obtenue pour le PXL770 dans l'ADPKD

(CercleFinance.com) - Poxel annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé la désignation de médicament orphelin (ODD) au PXL770 pour le traitement des patients atteints de polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD).



'L'obtention de la désignation de médicament orphelin renforce la valeur de notre programme, qui, sous réserve de financements supplémentaires, est prêt à poursuivre son développement en phase II', commente son directeur général Thomas Kuhn.



'L'ADPKD est une maladie rénale chronique héréditaire, pour laquelle les besoins médicaux restent très élevés à l'heure actuelle, le seul médicament approuvé présentant d'importants problèmes de sécurité et de tolérance', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel