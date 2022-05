Poxel : Obtient une désignation de médicament orphelin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poxel fait savoir ce soir que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation de médicament orphelin au PXL065 et au PXL770 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD).



Une étude clinique de phase IIa de preuve de concept (POC) sera lancée dès que possible pour chacun de ces deux candidats médicaments, sous réserve de l'obtention de financements additionnels.



Pour le Directeur Général de Poxel, Thomas Kuhn, cette désignation de la FDA est 'une étape réglementaire supplémentaire pour le développement du PXL065 et du PXL770' dans une indication qui ne dispose actuellement d'aucun traitement approuvé.



'Ce statut pourrait faire bénéficier le PXL065 et le PXL770 d'une exclusivité commerciale potentielle de sept ans après l'approbation de la FDA et, avec l'obtention récente du statut Fast Track, nous conforte dans notre volonté de poursuivre la réorientation stratégique vers les maladies rares initiée l'année dernière', a-t-il ajouté.



