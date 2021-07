Poxel : Nouvelle orientation stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé lundi une nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies métaboliques rares, une décision qui n'influait guère sur le cours de son action à la Bourse de Paris.



Après la récente approbation de son Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2 au Japon, Poxel entend accélérer et étendre ses programmes de développement pour certains besoins médicaux non comblés, en plus de la NASH.



La 'biotech' explique qu'elle compte utiliser les futurs revenus associés au feu vert japonais pour lancer, début 2022, des études cliniques de Phase IIa de preuve de concept pour le PXL065 et le PXL770 dans l'adrénoleucodystrophie (ALD), une maladie métabolique héréditaire rare, avec des résultats attendus au quatrième trimestre 2022



Poxel maintient par ailleurs son engagement dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à travers l'étude de Phase II avec le PXL065 dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2022



Poxel a prévu par ailleurs de réévaluer le développement futur du PXL770 dans la NASH sur la base des résultats de Phase II du PXL065 et des résultats des deux études de Phase IIa de preuve de concept dans l'ALD.



Toutes ces annonces étaient accueillis sans grand entrain sur Euronext Paris, où le titre se repliait de 0,3% lundi dans les premiers échanges.



