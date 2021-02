Poxel : La situation financière s'est renforcée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poxel, une société de biopharmacie spécialisée dans le traitement du diabète, déclare envisager l'exercice 2021 'avec enthousiasme' après avoir renforcé sa situation financière au quatrième trimestre.



Au 31 décembre dernier, l'entreprise lyonnaise affichait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 40,2 millions d'euros, contre 37,2 millions d'euros un an plus tôt.



Poxel attribue cette amélioration à l'obtention d'un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant six millions d'euros destiné à faire face au contexte lié à l'épidémie de Covid-19.



Dans son communiqué, Poxel indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros au cours de l'exercice 2020, contre 26,6 millions d'euros en 2019.



Ce chiffre comprend pour l'essentiel un paiement d'étape de 500 millions de yens (quatre millions d'euros) de la part de Sumitomo Dainippon au

titre du dépôt de la demande d'enregistrement sur l'imeglimine, un nouveau traitement du diabète de type 2.



Le titre Poxel perdait 3% à la Bourse de Paris suite à la parution de ces chiffres.



La biotech - qui a récemment dévoilé des résultats cliniques encourageants concernant le traitement de la NASH - affiche encore des gains de plus de 8% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.