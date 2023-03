Poxel : La publication des résultats annuels est reportée

(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé mercredi avoir repoussé la publication de ses résultats annuels 2022 à fin mars suite à la conclusion d'un accord sur la restructuration de sa dette.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement de la NASH et des maladies métaboliques rares indique avoir bouclé un accord sur la restructuration de sa dette avec ses créanciers.



L'entreprise - qui doit encore finaliser la documentation relative à cette opération - prévoit d'arrêter par la suite ses comptes annuels pour l'année 2022 et de boucler les procédures d'audit associées.



La nouvelle date de publication des résultats annuels 2022, prévue d'ici à la fin mars, sera communiquée dans les prochains jours.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel