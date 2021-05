Poxel : Degroof Petercam rehausse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a relevé vendredi son objectif de cours sur Poxel de 15,4 à 16,7 euros, maintenant par ailleurs sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, la banque privée belge explique anticiper un feu vert des autorités japonaises à la commercialisation d'Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2.



'Nous pensons qu'Imeglimine est bien positionné pour être approuvé et pour rencontrer un succès commercial sur le marché japonais', assure Degroof Petercam.



'D'abord, la population atteinte d'un diabète de type 2 est en constante progression au Japon et il existe un besoin médical non satisfait pour le traitement de ces patients', poursuit la banque.



'Ensuite, le partenariat conclu avec Sumitomo va selon toute vraisemblance faciliter la pénétration d'Imeglimine sur le marché', estime Degroof.



