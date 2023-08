Poxel : Bpifrance Investissement à moins de 5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bpifrance Investissement, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Innobio, a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 23 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Poxel.



Du fait de ce franchissement de seuils, qui résulte d'une cession d'actions Poxel sur le marché, le déclarant précise détenir individuellement 1.720.181 actions représentant 4,90% du capital et des droits de vote.



A cette occasion, l'EPIC Bpifrance n'a franchi aucun seuil et détient indirectement 4.308.272 actions Poxel, représentant 12,26% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.



