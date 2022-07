Poxel : Articles précliniques positifs pour deux produits

(CercleFinance.com) - Poxel annonce la publication de deux articles précliniques portant sur le PXL065 et le PXL770, articles qui décrivent leurs profils précliniques bénéfiques dans différents modèles de l'adrénoleucodystrophie (ALD) liée au chromosome X.



Les deux composés ont notamment amélioré la fonction mitochondriale et les signes d'inflammation dans les cellules dérivées de patients atteints d'ALD. Ils ont également permis de réduire les déficits neurologiques chez des souris atteintes d'ALD.



Une étude clinique de phase IIa de preuve de concept auprès de patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'ALD, sera lancée pour chaque composé dès que possible, sous réserve de financements additionnels.



