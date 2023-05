Poxel : A publié sa trésorerie au 1er trimestre 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Poxel publie aujourd'hui sa position de trésorerie, son chiffre d'affaires et dresse un bilan de ses activités pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023.



La société biopharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de 0,449 million d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2023, contre 0,32 million d'euros pour la période correspondante en 2022.



Le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 10,6 millions d'euros (11,6 millions de dollars), contre 13,1 millions d'euros (14,0 millions de dollars) au 31 décembre 2022.



La dette financière nette s'élève à 34,8 millions d'euros au 31 mars 2023, contre 29,5 millions d'euros au 31 décembre 2022.



Les ventes de TWYMEEG au Japon pour l'exercice fiscal 2022 de Sumitomo Pharma, sont supérieures de plus de 20% aux prévisions de Sumitomo Pharma, qui prévoit une croissance des ventes de TWYMEEG pour son exercice 2023 de 90 % par rapport à l'année précédente.



La Société recherche activement des financements supplémentaires pour lancer des études de phase II de preuve de concept (POC) dans l'adrénoleucodystrophie (ALD).



' Nous avons restructuré avec succès notre dette et nous sommes donnés une plus grande flexibilité financière', souligne Thomas Kuhn, directeur général de Poxel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.