Plast.val loire : Bien orienté après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Plastivaloire prend près de 3% après la publication de ses résultats du premier semestre 2020-21, marqués par un résultat net part de groupe en hausse de 173% à 12 millions d'euros et une marge d'Ebitda de 11%, un point au-dessus de l'objectif du groupe.



Il a réalisé un chiffre d'affaires record de 373,3 millions, en croissance de 1,8% (+4,4% à taux de change constant), croissance qui 'aurait été également plus forte sans la pénurie de semi-conducteurs qui perturbe les cadences de production mondiale'.



Plastivaloire revient prudemment pour 2020-21 aux objectifs initiaux donnés au début de l'exercice, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros (contre 629,2 millions en 2019-20) et une marge d'EBITDA d'au moins 10% (contre 7,4% en 2019-20).



