Pixium vision : Sofinnova Partners dépasse les 15%

(CercleFinance.com) - Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Capital VII FPCI, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 8 juillet, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Pixium Vision et détenir 15,89% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une souscription à une augmentation de capital de Pixium Vision. Sofinnova Capital VII n'envisage pas d'augmenter sa participation, ni de demander la nomination d'un représentant supplémentaire au conseil d'administration.



