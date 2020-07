Pixium vision : Sofinnova et Bpifrance renforcés au capital

jack-le-Corse 0 recommander

BIOSYNEX 18€ TTCT

Un déploiement et une formation complète du TROD en officine

Cette nouvelle disposition législative très attendue va permettre à BIOSYNEX d’orienter dès à présent

sa force de vente exclusive de 40 commerciaux vers le réseau des 20 000 pharmacies d’officine en

France pour leur apporter conseil et formation dans l’utilisation des tests. L’entreprise répondra ainsi

à la forte demande des pharmaciens avec la mise à disposition de nombreux outils (supports de

présentation/communicati on, vidéo tutoriel, e-learning…) pour permettre une parfaite mise en œuvre

du TROD en officine et assurer la meilleure formation possible des pharmaciens.

Au 1er jour de parution de l’arrêté, Biosynex a déjà enregistré plus de 5 000 pharmacies qui ont

commandé son test, soit 25% des pharmacies en France.