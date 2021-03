Pixium vision : Poursuite du rapprochement avec Second Sight

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la vision bionique Pixium Vision a annoncé mardi qu'il poursuivait son opération de rapprochement avec l'américain Second Sight dans les conditions dévoilées au mois de janvier.



Pixium dit actuellement travailler avec Second Sight à la levée des conditions suspensives au rapprochement, dont la réalisation d'une levée de fonds de 25 millions de dollars, le feu vert des actionnaires au projet et l'obtention des autorisations au titre du contrôle des investissements étrangers en France.



D'après Pixium, la finalisation du rapprochement pourrait intervenir dans le courant du deuxième trimestre 2021.



Après cette annonce, le titre perdait plus de 5% mardi matin à la Bourse de Paris, victime de quelques prises de bénéfices après une flambée de 58% de son cours la veille.



L'action avait bénéficié de l'annonce par Second Sight de l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de son dispositif de restauration de la vision basé sur des lunettes et une unité de traitement de signal vidéo.



