Pixium vision : Le titre bondit, expansion d'une étude clé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Pixium Vision est particulièrement recherchée vendredi matin à la Bourse de Paris, la société spécialisée dans la conception de systèmes de vision bionique ayant annoncé l'expansion géographique de son étude pivot sur son micro-implant sous-rétinien Prima.



A 10h35, le titre progresse de 14% dans des volumes déjà supérieurs à ceux cumulés lors des deux dernières séances de Bourse. La valeur signe ainsi l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Pixium a annoncé ce matin avoir étendu son essai pivot européen PRIMAvera sur la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), avec l'ouverture d'un premier site clinique à Londres.



Ce centre ophtalmologique britannique va désormais pouvoir recruter des patients pour l'essai, dont l'objectif est de confirmer la sécurité et les avantages du micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil Prima.



Cette étude, qui a démarré au quatrième trimestre 2020 en France avec un premier implant posé en mars 2021, constitue la dernière étape clinique avant la demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe.



Les tests devraient être étendus à d'autres sites cliniques en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie au cours du deuxième semestre 2021. Au total, 38 patients prendront part au projet.



L'essai doit comporter trois années de suivi, avec appréciation des principaux critères d'évaluation 12 mois après implantation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.