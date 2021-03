Pixium vision : Le titre bondit après des essais prometteurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Pixium Vision s'envole mardi à la Bourse de Paris suite à la publication par la société de bioélectronique de résultats considérés comme 'probants' concernant un système combinant vision prosthétique et vision naturelle.



Les résultats de l'étude clinique menée en France montrent que les patients peuvent utiliser simultanément la vision prosthétique centrale générée par le système 'Prima' et la vision périphérique naturelle qui leur reste, une avancée 'importante' pour le traitement de la DMLA sèche selon Pixium Vision.



Ces données ont également confirmé l'innocuité et la stabilité de l'implant sur une période de suivi de 24 à 30 mois, fait savoir la société.



Pour Pixium, ces informations laissent penser que des progrès dans la conception des pixels photovoltaïques, des lunettes équipées d'une unité vidéo et dans le traitement de l'image pourraient résulter en une restauration de la vision 'encore plus fonctionnelle'.



L'utilisation du grossissement électronique, avec un facteur d'agrandissement pouvant aller jusqu'à huit fois, a d'ailleurs permis aux patients d'atteindre un niveau d'acuité visuelle entre 20/63 à 20/98, bien meilleur que 20/200, qui est considéré comme le seuil de cécité aux Etats-Unis.



Le titre prenait plus de 20% mardi matin, de très loin la plus forte hausse de la Bourse de Paris. Le cours de l'action a désormais plus que doublé depuis le début de l'année.



