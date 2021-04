Pixium vision : Le titre baisse après un point de trésorerie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la vision bionique Pixium Vision perd plus de 3% lundi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur sa visibilité financière.



Dans un communiqué, la société de bioélectronique - qui a récemment renoncé à son rapprochement avec l'américain Second Sight - fait état d'une position de trésorerie de 9,7 millions d'euros en date du 31 mars dernier.



Un montant que l'entreprise juge suffisant pour assurer sa visibilité financière jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'au début de l'année suivante.



Dans cette optique, Pixium dit explorer un certain nombre de pistes de réflexion visant à sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de son développement.



La société déclare étudie en particulier plusieurs offres de financement reçues récemment et dont elle compte informer le marché 'au moment opportun'.



Sur les trois premiers mois de l'année, sa consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles s'est élevée à 3,6 millions d'euros contre 2,5 millions d'euros un an auparavant, une hausse liée au lancement de l'étude clinique sur son implant sous-rétinien en Europe.



Concernant le dossier Second Sight, Pixium dit avoir reçu la somme d'un million de dollars (soit environ 840.000 euros) après la résiliation du protocole d'accord, un montant que l'entreprise ne juge pas suffisant pour indemniser le préjudice subi.



Pixium entend donc saisir le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir réparation.



