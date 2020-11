Pixium vision : Feu vert de l'ANSM à une étude pivot

(CercleFinance.com) - Pixium Vision s'adjuge près de 5% après l'approbation par l'ANSM du lancement de l'étude pivot européenne PRIMAvera destiné aux patients atteints de la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Atrophique Liée à l'Âge (DMLA).



L'étude PRIMAvera, que Pixium Vision souhaite lancer d'ici fin 2020, aura pour objectif de confirmer la sécurité et les avantages du Système Prima ; Il s'agit de la dernière étape clinique avant la demande d'autorisation de mise sur le marché européen.



Cette étude clinique de confirmation, ouverte, contrôlée contre-valeur de référence avant implantation, non randomisée, multicentrique, prospective, portant sur un seul groupe de patients et concernant la sécurité et l'efficacité sera étudiée chez 38 patients.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel