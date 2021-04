Pixium vision : Abandon du rapprochement avec Second Sight

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pixium Vision accuse un lourd repli mardi à la Bourse de Paris après l'annonce pendant le week-end de l'abandon de son projet de rapprochement avec l'américain Second Sight



A 10h15, le titre du spécialiste de la vision bionique recule de plus de 8%, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien, en progression de 0,5% au même moment.



Dans un communiqué paru samedi, Pixium indique que Second Sight lui a notifié vendredi sa décision de rompre unilatéralement le protocole d'accord conclu en janvier dernier.



Pixium Vision dit 'prendre acte' de la résiliation unilatérale du projet de rapprochement, mais la qualifie d''abusive' et assure qu'il entend explorer toutes les voies possibles, notamment sur le plan judiciaire.



A l'origine de la discorde se trouve un placement privé de 27,9 millions de dollars lancé le mois dernier par la 'medtech' américaine, une opération interdite par le protocole d'accord signé entre les deux groupes.



Pixium souligne que l'abandon du projet de rapprochement ne compromet pas ses objectifs et souhaite étudier toute opportunité lui permettant d'accéder au marché américain, un objectif qui constituait l'un des principaux atouts de l'opération.



Portée par les résultats prometteurs de son implant sous-rétinien miniaturisé pour les patients ayant perdu la vue, la valeur affiche encore un gain de 95% depuis le début de l'année.



