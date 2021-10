Pixium vision : Le titre reprend son souffle après une publication

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pixium Vision évolue sur une note baissière vendredi à la Bourse de Paris, le dernier point d'activité de la société de bioélectronique donnant aux investisseurs l'occasion de reprendre leur souffle après la séquence haussière des derniers mois.



Dans son communiqué, le spécialiste des systèmes de vision bionique explique qu'il continue à explorer plusieurs pistes de réflexion afin de sécuriser la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses ambitions stratégiques.



L'entreprise examinerait en particulier plusieurs propositions reçues récemment, tout en évaluant d'autres sources de financement.



Au 30 septembre dernier, sa trésorerie s'élevait à 16,9 millions d'euros contre 10,6 millions au début de l'année, ce qui lui permet de disposer d'une visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2022.



Cette publication donnait toutefois aux investisseurs l'opportunité de prendre quelques profits sur le titre, qui lâchait plus de 9% vendredi à la fin de la matinée.



Porté par des données encourageantes, le cours de Bourse avait bondi de plus de 60% au cours des trois derniers mois. Il affiche encore une hausse de l'ordre de 40% depuis le début de l'année.



