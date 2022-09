Pixium vision : Implantation réussie chez un patient en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pixium Vision a ouvert en hausse mardi à la Bourse de Paris après l'annonce du succès de l'implantation de son système de vision bionique chez un patient en Italie.



La société de bioélectronique indique que cette implantation a été réalisée dans le cadre de son étude pivot PRIMAvera consacrée à la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).



Cet essai a pour objectif de confirmer la sécurité et les bénéfices du système Prima, dernière étape clinique avant une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe.



L'étude, lancée en France fin 2020, a depuis été marquée par des poses d'implants chez des patients en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas au sein de plusieurs sites cliniques.



Au total, 38 patients doivent participer à l'étude, dont les résultats sont attendus à la fin 2023.



Après un bond de plus de 7% à l'ouverture, le titre Pixium progressait de quelque 5% vers 10h30. Il accuse encore une perte de plus de 73% depuis le début de l'année.



Aux niveaux de cours actuels, l'entreprise est valorisée autour de 14 millions d'euros en Bourse.



