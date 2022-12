Piscines desjoyaux : En difficulté, Desjoyaux ne profite pas de l'explosion des ventes de piscines en France

(BFM Bourse) - Pénalisé par un environnement chahuté, Piscines Desjoyaux a publié des résultats en forte baisse au titre de son exercice 2021/2022. Pour la suite, le groupe se dit prudent compte tenu du contexte géopolitique et sanitaire actuel.

Avec plus de 3 millions de piscines, la France est le deuxième pays le plus équipé au monde derrière les Etats-Unis. Et c'est également en France qu'est né Piscines Desjoyaux, au milieu des années 60. Le début de cette histoire relève de l'anecdote. Doué de ses mains et bon en maçonnerie, Jean Desjoyaux a construit sa première piscine pour ses enfants. Au fil du temps, il a perfectionné son savoir-faire et met au point, la filtration sans canalisation, une innovation majeure pour l'époque qui a contribué à l'essor du marché de la piscine à destination des particuliers.

Piscine Desjoyaux est à ce jour le premier réseau mondial de construction de piscines enterrées avec 182 concessions en France et une présence dans 80 pays. Coté depuis 1992 à la Bourse de Paris, le groupe familial a su conquérir les ménages avec ses piscines "8x4" (8 mètres par 4 mètres). La marque est à l’origine de la démocratisation de la piscine par la commercialisation dès 1994 d’un modèle standard adapté aux joies de l’eau en famille. Devenu le cœur de métier de la marque, l’offre de piscine familiale privée va de l’entrée de gamme en kit prêt à poser à la piscine de standing très équipée.

Moins de piscines que prévu

Sur l'exercice 2021/2022, Piscines Desjoyaux n'a vendu que 11.250 bassins au total, soit une baisse de 14,3% sur un an. En France, le nombre de bassins "équivalent 8x4" enregistre une baisse significative de près de 10%. La baisse est plus marquée à l'export, le groupe ayant vendu 20% de bassins de moins qu'en 2020/2021. Le groupe fait bien moins que ses attentes formulées en juin dernier, quelques semaines avant la publication de ses comptes du premier semestre, à l'occasion d'un entretien avec nos confrères de ZoneBourse.

"Nous pensions parvenir à maintenir le nombre de bassins vendus au niveau record de 2020/2021, c’est-à-dire 13.000. Cependant, la météo a été peu favorable l’été dernier, les élections et la guerre en Ukraine avec ses effets inflationnistes ont pesé sur le marché de la piscine en France et partout en Europe début 2022", expliquait son dirigeant Jean-Louis Desjoyaux à ZoneBourse.

En termes de chiffre d'affaires, celui-ci est en très légère baisse (-0,27%) à 160,54 millions d'euros contre 160,98 millions d'euros pour l’exercice 2020/2021. Malgré une baisse du nombre de bassins vendus, le pisciniste a joué sur l'effet pricing power. Sur l'exercice qui vient de s'achever, il a augmenté ses prix et bénéficié d'une hausse du "panier moyen avec des bassins mieux équipés cette année que durant ces dernières années".

"L’exercice écoulé a vu en effet se concrétiser moins de projets que durant l’exercice antérieur, explique Piscines Desjoyaux qui ajoute qu'ils ont été "de plus grande qualité".

Le groupe sous-performe donc très largement le marché des piscines. En 2021, les professionnels ont construit +22 % de piscines par rapport à 2020, année déjà en croissance de +27,5% en termes de piscines livrées, selon les derniers chiffres de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa.

Un contexte "chahuté"

Un peu plus bas dans les comptes, le groupe a fait état d'une dégradation de sa rentabilité évoquant "un contexte chahuté". Piscines Desjoyaux a ainsi constaté une chute de 20% sur un an de son résultat opérationnel à 28,11 millions d'euros. Cette évolution est la résultante de plusieurs facteurs, explique le pisciniste, dont la hausse des matières premières, le polypropylène et l’acier en tête, en plus de la diminution des volumes de ventes. La marge correspondante s'est donc érodée et représente à fin août 17,46% du chiffre d’affaires contre 21,75 % sur le précédent exercice 2020/2021.

Le résultat net part du groupe n'échappe pas à la baisse et s’établit à 21,3 millions d'euros, contre 25,5 millions d'euros l'an dernier, soit une diminution de 16,5%.

Pour la suite, Piscines Desjoyaux ne tient pas à se mouiller compte tenu du contexte géopolitique et sanitaire actuel. Il explique être "prudent" et se satisferait à ce jour d’une "consolidation des derniers acquis". Piscines Desjoyaux compte ainsi moderniser et automatiser son process logistique et industriel. Le groupe est entré dans une "phase d'investissement" et prévoit ainsi de consacrer une enveloppe de 25 millions d'euros répartie sur 2022 à 2024, contre un investissement annuel normatif de l’ordre de 7 millions d'euros", a expliqué Jean-Louis Desjoyaux à ZoneBourse.

En Bourse, Piscines Desjoyaux plonge de plus de 9% à 15 euros vers 16h15, en réaction à cette publication dégradée. Sur l'ensemble de l'année 2022, le titre accuse un repli de près de 50% après avoir été une des valeurs phares du confinement. Entre mars 2020 et fin 2021, Piscines Desjoyaux avait triplé de valeur à la Bourse de Paris passant de 10 à 30 euros sur la période.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse