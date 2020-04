PINTE T 19.83B OPEN COM : Turbo put sur l'action du site de partage de photographies

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action PINTEREST qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (18N0Z).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action du réseau social est en lourde tendance baissière depuis la validation à la fin de l'été dernier d'une figure chartiste négative en sommet de tendance, à valeur de retournement. Alors que les pertes se sont accélérées avant même le 24 février (date de départ de la purge sur l'ensemble de la cote), le profil graphique de l'action est en davantage dégradé. On observera la netteté du phénomène de divergence entre cours et volumes sur le rebond contestataire du 19 au 31 mars. Le faux signal acheteur enregistré hier donne le tempo d'entrée sur le produit dérivé put sélectionné.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 18N0Z, sur Pinterest Inc, à 1.10 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 10.200 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 16.010 $.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 19.77 $ (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.