Pierre vacances : Le CA du T3 impacté par le coronavirus

(CercleFinance.com) - C'est tout sauf une surprise s'agissant d'un groupe comme Pierre & Vacances : le chiffre d'affaires du géant du tourisme a été nettement impacté par la crise du coronavirus lors du troisième trimestre de son exercice.



Le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2019/2020, en données IFRS, s'élève ainsi à 85,1 millions d'euros (50,7 millions d'euros pour les activités touristiques et 34,3 millions d'euros pour les activités immobilières). Les décisions des pouvoirs publics dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19 ont en effet contraint le Groupe à fermer la quasi-totalité des sites opérés de mi-mars à fin mai / début juin.



'L'écart par rapport au taux d'atteinte de l'exercice précédent est de 4 points pour Center Parcs et de 9 points pour P&V France et continue à se réduire chaque semaine grâce à des réservations hebdomadaires en forte croissance par rapport à l'exercice précédent, permettant d'envisager des performances sur ce périmètre assez proche de celles enregistrés au 4ème trimestre 2018/2019', ajoute le groupe.



