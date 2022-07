Pierre vacances : Oddo réduit sa cible post-restructuration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Pierre & Vacances, avec un objectif de cours abaissé de 7,5 euros à 2,5 euros, afin de prendre en compte les opérations de restructuration (injection d'environ 200 ME de fonds propres, dont une augmentation de capital avec DPS de ~50 ME, et conversion en capital d'environ 552 ME).



Le bureau d'analyses rapporte que P&V a publié un chiffre d'affaires de 446,2 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 118% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le CA hébergement ressort à 298.9 ME, en progression de 14.5% par rapport au T3 2018/19, 'ce qui est une excellente performance après une progression de 7.5% au S1', estime l'analyste.



P&V table d'ailleurs sur 'un bon niveau d'activité' au 4e trimestre.



Par conséquent, Oddo confirme ses estimations sur P&V pour l'ensemble de l'année, avec un CA de 1727 ME (+64% y-o-y) et un ROC de 37,8 ME.





