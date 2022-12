Pierre vacances : Oddo garde son avis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo conserve son opinion Neutre et fixe un objectif de cours à 0,68E sur le titre Pierre & Vacances.



' Le CA 2022, déjà publié, s'est établi à 1 769.8 ME (+68% y-o-y), dont 1202 ME (+94% y-o-y) en Hébergement (+12.6% vs 2019) ', relève Oddo pour qui cette bonne performance s'explique par ' la reprise dynamique des activités touristiques (+13.1% vs 2019) '.



' Le ROC 2022 ressort à 98.6 ME, soit une marge à 5.5% vs 1.8% en 2019 ', poursuit l'analyste. Et de noter que ' le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le T1 2022/2023 est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent '.



Malgré cette croissance soutenue, Oddo préfère rester prudent et maintient sa recommandation Neutre ' compte tenu du contexte macroéconomique et de l'incertitude sur l'évolution de la demande '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.