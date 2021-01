Pierre vacances : Le CA recule de 55,4% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie son chiffre d'affaires à l'issue du 1er trimestre de son exercice 2020/2021, trois mois qui ont été impactés par les mesures de restrictions liées à la crise sanitaire, précise le groupe.



Selon le reporting opérationnel, le CA trimestriel s'établit à 167,2 ME - répartis entre le tourisme (102,7 ME à -63,3%) et l'immobilier (64,4 ME à -30,8%) - soit un recul de 55,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



En données IFRS, le CA s'établit à 141,7 ME mais le groupe continue à utiliser la méthode proportionnelle, estimant qu'elle traduit mieux la performance.



Compte tenu du contexte sanitaire et de l'inconnue de date de réouverture des sites, le Groupe indique 'intensifier ses mesures de préservation de la trésorerie par un pilotage rigoureux des dépenses et des investissements'.



