Pierre vacances : Hausse de 86,7% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances a enregistré un chiffre d'affaires total de 204,7 ME au titre du 3e trimestre de l'exercice 2020/2021, soit une hausse de 86,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si la division Immobilier progresse de 12,8%, à 65,4 ME, l'activité de Pierre & Vacances est surtout portée par la progression de l'activité Tourisme, en hausse de près de 170%, à 139,3ME.



Cette hausse s'explique par l'absence d'activité durant 2 mois lors du 3e trimestre du précédent exercice, pour raisons sanitaires.



Le groupe précise que depuis les annonces gouvernementales fin avril précisant le calendrier des levées des restrictions et des réouvertures des lieux fermés au public, il enregistre des flux hebdomadaires de réservations en hausse, notamment pour la saison estivale.



Enfin, Pierre & Vacances confirme avoir reçu plusieurs marques d'intérêts détaillées de la part de candidats, français ou étrangers, dans le cadre du processus de recherche d'investisseurs en vue du renforcement de ses fonds propres.



