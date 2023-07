Pierre vacances : Hausse de 12% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie un chiffre d'affaires de 429,8 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le CA ressort à 1171 ME, contre 1038 ME il y a douze mois.



L'activité est notamment portée par le phénomène de ' revenge tourism ' après la période de Covid, indique Pierre & Vacances.



Le Groupe confirme ses prévisions pour l'exercice 2022/2023, révisées à la hausse le 18 avril 2023, avec :

- Un chiffre d'affaires des activités touristiques à plus de 1 700 millions d'euros,

- Un EBITDA ajusté Groupe à plus de 130 millions d'euros

- Une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 millions d'euros.



