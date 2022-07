Pierre vacances : Hausse de +118% du CA au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2021/2022 s'élève à 401,5 millions d'euros en normes IFRS.



Le chiffre d'affaires du Groupe continue à progresser au 3ème trimestre avec une hausse de +118% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Il était en croissance de 141% entre le premier semestre 2020/2021 et celui de 2021/2022.



Au total, le chiffre d'affaires Groupe s'élève à 1 161,5 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021/2022, en croissance de 131% par rapport à 2020/2021 et surperformant son niveau d'avant-crise.



